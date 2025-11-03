نقابة الخلوي: الشكر والتقدير لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان لرفضهم تنفيذ المرسوم ١٣٦٨٤

A + A -

صدر عن نقابة الخلوي البيان التالي:

"مما لا شكّ فيه أنّ الحماية الاجتماعية، ولا سيّما ضمان الحدّ الأدنى من العيش الكريم، قد تجسّدت في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ تاريخ نشأته. غير أنّ هذا الصرح الوطني يواجه اليوم خطر التراجع والانهيار، نتيجة حرمانه من الأموال المستحقّة له، ومنع رفده بالموارد اللازمة، فضلًا عن حرمان العديد من المستفيدين من حقوقهم المشروعة وتعويضاتهم المكرّسة قانونًا، في ظلّ استنسابيةٍ تمارسها سلطة الوصاية، تُعطي بموجبها موظّفًا حقّه وتحرم زميله منه دون وجه حق.

من هنا، نتوجّه بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على دورهم الفاعل من خلال رفضهم تنفيذ القرار المتعلق بالمرسوم رقم ١٣٦٨٤ اللذي ينص عل تمديد إعطاء براءة الذمّة لشركتي الخلوي، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٥ وكذلك تقديم طعن امام مجلس الشورى لوقف التنفيذ وإلغاء القرار تأكيدًا على حرصهم في الدفاع عن أموال المضمونين وحقوق الصندوق".