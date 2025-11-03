هذا ما قالته فرنسا عن سلاح " الحزب "!

A + A -

أكد وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، اليوم الاثنين، في حديث لقناة "الحدث" أن "بلاده تدعم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة اللبنانية لتحقيق كل أهداف اتفاق وقف إطلاق النار".

وقال الوزير إن "فرنسا تدعو إلى نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من النقاط الـ5".

وأضاف أن "بلاده مستعدة لاستضافة مؤتمر لإعادة إعمار لبنان"، مشيرًا إلى أن "الجهود الدبلوماسية الفرنسية تهدف إلى توفير كلّ الفرص لنهوض لبنان من أزماته".

وشدّد وزير الخارجية الفرنسي على أنّه "على لبنان مواصلة الإصلاحات اللازمة لتمويل عملية إعادة الإعمار وتشجيع المانحين الدوليين على المساهمة في هذا المسار".