"منطقة مكتظة".. تفاصيل العدوان على الدوير!

نفذت مسيرة اسرائيلية قرابة الاولى الا ثلثا من بعد ظهر اليوم عدوانا جويا حيث شنت غارة ب3 صواريخ موجهة مستهدفة سيارة على مفترق الشرقية وسط بلدة الدوير، مما ادى الى استشهاد محمد علي حديد ، واصابة 7 مواطنين بجروح

العدوان الجوي ادى الى اندلاع النيران بالسيارة المستهدفة وامتدت الى سيارتي ميني كوبر وهوندا ، وتسببت باضرار كبيرة بالمجمع التجاري الذي يضم 17 محلا تجاريا من مطاعم ومحال موتد غذائية ومكتبة وملحمة ، فضلا عن محيطه من محلات وشقق ، تحطم زجاجها واصيبت باضرار مادية .

وتعتبر المحلة المستهدفة اكثر منطقة اكتظاظا بالحركة والازدحام وقد نجت الدوير من مجزرة باعجوبة .

وعملت فرق الدفاع المدني وكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على نقل جثمان الشهيد والجرحى الى مستشفى الشيخ راغب حرب، كما عملت على اطفاء الحريق في السيارات الثلاثة.