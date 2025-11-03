جعجع يسأل "الحزب": لماذا؟

A + A -

اتهم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "حزب الله" بالاستمرار في "جرّ لبنان إلى المزيد من الكوارث والموت والدمار"، معتبراً أن الحزب "أخطأ في التقدير والتصرف خلال عامَي 2023 و2024، وما زال يكرر الأخطاء نفسها منذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وأوضح جعجع، خلال الخلوة السنوية لمنطقة البقاع الشمالي في معراب، أن الحزب "يرفض حل جناحيه العسكري والأمني والانخراط في العمل السياسي كما نصّت عليه اتفاقات الطائف والقرار 1701 واتفاق وقف النار لعام 2024"، سائلاً: "لماذا الإصرار على سلاح أثبت أنه عاجز عن مواجهة إسرائيل، بل يجلب الويلات على لبنان؟".