معلومات "صادمة" حول جريمة الاغتصاب في الناعمة!

جورج عبود- OTV



قتل الضحية... وشارك بكل وقاحة بعملية البحث عن الجثة الى جانب الاهل... من اجل ابعاد الشبهات عنه.

تعوا، بدي اشتريلكن من الدكانة... بهيدي الطريقة استدرج الجار الطفلين علي البالغ من العمر 5 سنوات وشقيقته ختام نواف البالغة من العمر 8 سنوات، بعدما أرسلتهما العائلة إلى محل السمانة الموجود تحت المنزل لشراء بعض الاغراض

بإستخدام دراجة نارية.

تمت عملية الخطف من منطقة حارة الناعمة! اما الوجهة فشاطئ البحر حيث تكشفت النوايا الاجرامية: اغتصاب وقتل الطفلة ختام... ومحاولة قتل شقيقها علي عبر ضربه بحجر على رأسه وقد نجا بأعجوبة قبل العثور عليه من قبل صيادين

بعد نقله الى سوبرماركت مجاورة لمسرح الجريمة...

علي الطفل الناجي تعرف على القاتل وبصوت مرتجف من الخوف اشار بإصبعه عليه قائلا: هيدا اللي أخدنا!

المفارقة كان بما وثقته كاميرات المراقبة: فالمجرم بحسب معلومات الotv المدعو حسن الحسين (من الجنسية السورية) حاول إقناع صاحب المحل بأن الطفل قريبه، اما للهروب من فعلته المروعة، أو ربما لإكمال جريمته البشعة عبر محاولة قتل الطفل مجددا للتستر

مصدر امني لم ينف للotv واقعة اغتصاب ختام، مشددا على ان التحقيقات لا تزال جارية من اجل كشف ملابسات الجريمة كاملة على وقع اعتراف القاتل.

هو مسلسل رعب يومي حافل بالجرائم دفع بأهالي حارة الناعمة الى اصدار بيان اعتبر بأن ما جرى ليس حادثا عابرا، بل ناقوس خطر يقرع بقوة في ضمير كل مسؤول وكل مواطن غيور على أمن هذه البلدة واستقرارها.

وحمّل البيان الجهات الرسمية كامل المسؤولية عن هذا الإهمال المزمن، وطالب الاهالي بخطة طارئة لإعادة تنظيم البلدة وضبط الإيجارات والتعديات ومراقبة الداخلين إليها، حفاظا على ما تبقى من أمان وسلام في حارة الناعمة.