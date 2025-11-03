روّج المخدّرات في جبل لبنان، وشعبة المعلومات توقفه وتضبط كميّة منها

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المروّج وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت من تحديد هويته، ويدعى

آ. ز. (مواليد عام 2000، لبناني)

بتاريخ 17-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الشيفروليه، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع شيفروليه بيضاء

بتفتيشه والسيارة، ضُبط بحوزته ما يلي

/6/ أكياس نايلون مدوّن عليها “1 غرام رمل نت”

/3/ أكياس نايلون مدوّن عليها “نت ملك”

/3/ أكياس نايلون مدوّن عليها “أجنبي”

/35/ كيس نايلون مدوّن عليها “باظ ملك”

/9/ أكياس نايلون تحتوي مادة حشيشة الكيف

/3/ أكياس نايلون تحتوي مادة ماريجوانا

ظرفان من مادة دوريكسين

مبلغ مالي وهواتف خليوية

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج المخدرات في عدد من مناطق جبل لبنان

أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات لدى المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص