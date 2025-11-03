living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - تحييد السلاح بدل نزعه: صيغة واقعية أم تأجيل للأزمة؟

3
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org - 


تستمر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر الحاصل نتيجة الضربات الإسرائيلية وتعثّر ملف السلاح خارج الدولة، وسط دور مصري نشط يسعى إلى بلورة صيغة تهدئة توقف الاستهدافات جنوباً وفي البقاع.

تعتمد المبادرة المعروفة بـ "عربنة الجنوب" على مبدأ تبادل الأمان مقابل الهدوء، لكنها تصطدم بمشكلات بنيوية: تحفظ إسرائيلي واضح خوفاً من إعادة التموضع العسكري لحزب الله، ومخاوف لبنانية متمثلة بطيف سياسي يرى أن أي حل لا يشمل نزع السلاح يفتقر إلى مصداقية.

بات واضحاً ان القاهرة تعتمد مقاربة تحييد السلاح أكثر منها محاولة نزع مباشرة، أي إيقاف استخدامه عملياً وتركه خارج دائرة العمل العسكري إلى حين توفر تسوية إقليمية أوسع. تعكس هذه الاستراتيجية فهماً لرقعة التعقيدات اللبنانية والالتزامات الطائفية والسياسية المحلية، لكنها تبدو غير كافية لإقناع تل أبيب التي تطالب بضمانات ملموسة لتقليص قدرة الحزب على التحرك.

في الداخل، تتقاطع مواقف بين من يعتبر المبادرة متنفساً لتفادي حربٍ واسعة، ومن يصرّ على أن الحل يجب أن يكون عبر دولة تملك احتكار السلاح. تالياً، تتحول المبادرة إلى اختبار لمدى جدية الفاعلين الإقليميين وقدرتهم على تزويد الأطراف بضمانات عملية قبل أن تسقط الورقة في غياب توافق داخلي وإقليمي.

ستكون المعركة المقبلة بين من يريد استثمار الزمن لتثبيت حل ديبلوماسي ومن يراهن على الضغوط العسكرية لتغيير معادلات القوة على الأرض. بذلك يصبح الاتفاق مرهوناً بضمانات دولية واضحة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout