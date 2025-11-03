living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحرارة تبقى فوق معدّلاتها.. وتنخفض بشكل ملحوظ في هذا التاريخ!

3
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال و على الساحل ودون تعديل في الداخل، واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية فجرا، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس خريفي مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني  في بيروت بين 17 و 25، في طرابلس بين 14 و 23درجة وفي زحلة بين 8 و 20 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  
غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ورياح ناشطة احيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل و فوق الجبال ودون تعديل في الداخل، مع  ارتفاع بنسبة الرطوبة وضباب على المرتفعات.
الثلاثاء:  
غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال و على الساحل ودون تعديل في الداخل، مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية فجرا، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.
الأربعاء:  
غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.
الخميس:  
غائم جزئيا بالاجمال مع بداية الانخفاض الملحوظ و السريع بدرجات الحرارة.
-الحرارة على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 13 الى 26 درجة، في الداخل من 12 الى 31 درجة.

-الرياح السطحية:   شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع:  جيد .
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45  و 75 %.

-حال البحر:  منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء:   26 درجة
-الضغط الجوي:  764ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  6,00
-ساعة غروب الشمس:  16,43

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout