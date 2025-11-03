ضوء أخضر أميركي لإسرائيل!

A + A -

رأت المصادر أن ضوءا اخضر اميركياً اعطي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله. في المقابل فقد أشار مصدر أمني في اتصال مع الأنباء الإلكترونية الى أن حزب الله لا يتعامل مع ملف سلاحه كأولوية وطنية أو كقضية قابلة للتسليم السريع. بل كملف تفاوضي طويل الأمد بعوامل داخلية وخارجية. والاهم انه يسعى بكل وضوح الى اضاعة الوقت حتى موعد الانتخابات النيابية حيث يراهن على تجديد شرعيته السياسية وحماية سلاحه عبر صناديق الاقتراع. وبمعنى أوضح تقول المصادر ان حزب الله يريد تحويل المفاوضات بشأن سلاحه إلى أمد بعيد على غرار مفاوضات الملف النووي الايراني. وهو ما تخشاه إسرائيل، لأن إبقاء هذا الملف بدون حسم قد يسمح لحزب الله ببناء ترسانته العسكرية.