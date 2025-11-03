living cost indicators
إسرائيل تتأهب لاحتمال التصعيد مع لبنان.. في الأيام المقبلة!

3
NOVEMBER
2025
كشفت القناة 12 التلفزيونية، مساء الأحد، أن إسرائيل تتأهب لاحتمال التصعيد معحزباللهفيالأيامالمقبلة.

وقالت المحطة الإسرائيلية، الأحد، إن ذروة التوتر بجبهة الشمال ستكون "بعد شهر من الآن عند انتهاء مهلة نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني".

كما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "يعاني حزب الله من هجمات الجيش الإسرائيلي، ويخشى الرد. ومأزقه واضح. الخوف هو أن رده سيؤدي إلى أضرار فورية في مناطق مثل بيروت".

ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله: "هناك احتمال لأيام من القتال ضد حزب الله".

وفي وقت سابق الأحد، أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تهديدا جديدا باستهداف العاصمة اللبنانية بيروت في حال شنّ حزب الله أي هجوم يطال أي بلدة في شمال إسرائيل.

وقال كاتس في مقابلة مع القناة الـ14إن إسرائيل ستتعامل مع أي تهديد، مشيرا إلى أن المبعوثين الأميركيين أبلغوا الحكومة اللبنانية بذلك.

وأضاف أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على بيروت لنزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن إسرائيل تمنح ذلك فرصة، على حد قوله.

تصريحات كاتس جاءت على خلفية التصعيد العسكري المتزايد في لبنان خلال الأيام الأخيرة، وفي ظل حديث متواصل عن نية إسرائيل تكثيف عملياتها. وكثف الجيش الاسرائيلي غاراته الجوية على أهداف لحزب الله في الأيام الاخيرة.

Skynews
