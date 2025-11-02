living cost indicators
جريمة وحشية في الناعمة: سوري يغتصب طفلة ويقتلها ويرمى شقيقها في البحر!

2
NOVEMBER
2025
انكشفت تفاصيل بشعة حول جريمة الناعمة قضاء الشوف التي راحت ضحيتها الطفلة السورية ختام نواف (8 سنوات) بينما نجا شقيقها علي (5 سنوات). القاتل استدرج الطفلين وهما من جيرانه خلال ذهابهما إلى الدكان لشراء حاجيات وقال لهما: "تعوا، بدي اشتريلكن".  وبحسب "نداء الوطن"، اعترف المجرم أنه استدرجهما إلى البحر، وأعطى الصبي قطعة شوكولا ليأكلها، بينما أخذ شقيقته الصغيرة إلى الجانب الآخر، اعتدى عليها جسديًا ثم قتلها ورمى جثتها. وعند سؤاله في التحقيق عن سبب ارتكابه هذه الجريمة البشعة، أجاب بجملة لا يمكن لعقلٍ بشري أن يستوعبها: "كان نفسي فيها"!

وافادت المعلومات أن المجرم هو جار الطفلين ختام وعلي وقد خطفهما بعد ذهابهما معًا إلى الدّكان المجاور لمنزلهما مساء أمس، حيث اغتـصب الطفلة ختام (8 سنوات) وقتلها وحاول قتل الطفل علي (5 سنوات) بضربه بحجر على رأسه ورميه في البحر لكنه نجا من الموت. والمعلومات تشير إلى أن الطفل ما زال تحت الصدمة ولم ينطق بكلمة منذ أن عُثر عليه على الشاطئ.

