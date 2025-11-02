living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس حكومة مصر يكشف عن زيارة رسمية إلى لبنان الشهر المقبل: للحفاظ على الأمن والاستقرار

2
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام في مصر، أن بلاده تدعم كل ما تقوم به الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمن واستقرار لبنان، مدينًا الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، وداعيًا الجيش الإسرائيلي إلى الانسحاب من النقاط الخمس المحتلة، كما أعلن دعم مصر لجهود إعادة الإعمار.


وأشار مدبولي إلى أن القاهرة ستقوم بزيارة رسمية إلى لبنان الشهر المقبل برفقة عدد من الوزراء، لمتابعة تفعيل الاتفاقات الثنائية بين البلدين، لافتًا إلى أن مصر سعيدة بما وُقّع من مذكرات تفاهم، وتحرص على وضعها موضع التنفيذ، خصوصًا في الجانب التجاري.


كما شجع الشركات المصرية على المشاركة في مؤتمر الاستثمار في بيروت، مؤكدًا أن الجانبين بحثا الظروف الإقليمية المحيطة بلبنان، معربًا عن أمله في أن ينعم البلد بالاستقرار قريبًا.

من جهته أكد الرئيس سلام، أن هذا اللقاء يشكّل محطة جديدة في مسار التعاون بين لبنان ومصر، مشيدًا بـ"العلاقات اللبنانية–المصرية التي هي نتاج تاريخ طويل من التفاعل الفكري والإنساني"، ومؤكدًا أن البلدين "يلتقيان اليوم لتجديد الروح في المستقبل نحو الاستثمار في الإنسان".

وأشار سلام إلى أن المباحثات بين الجانبين تناولت ملفات حيوية شملت الطاقة والتعليم والصحة والزراعة والتكنولوجيا، وأسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي ودعم التنمية في كلا البلدين.

وأضاف سلام أن لبنان يثمّن الدور المصري في دعم الاستقرار في المنطقة، كما يشكر القاهرة على مساندتها الدائمة للبنان في المحافل العربية والدولية، مشددًا على أن هذه الزيارة "تؤكد متانة العلاقات الأخوية والرغبة المشتركة في تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout