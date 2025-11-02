رئيس حكومة مصر يكشف عن زيارة رسمية إلى لبنان الشهر المقبل: للحفاظ على الأمن والاستقرار

A + A -

أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام في مصر، أن بلاده تدعم كل ما تقوم به الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمن واستقرار لبنان، مدينًا الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، وداعيًا الجيش الإسرائيلي إلى الانسحاب من النقاط الخمس المحتلة، كما أعلن دعم مصر لجهود إعادة الإعمار.



وأشار مدبولي إلى أن القاهرة ستقوم بزيارة رسمية إلى لبنان الشهر المقبل برفقة عدد من الوزراء، لمتابعة تفعيل الاتفاقات الثنائية بين البلدين، لافتًا إلى أن مصر سعيدة بما وُقّع من مذكرات تفاهم، وتحرص على وضعها موضع التنفيذ، خصوصًا في الجانب التجاري.



كما شجع الشركات المصرية على المشاركة في مؤتمر الاستثمار في بيروت، مؤكدًا أن الجانبين بحثا الظروف الإقليمية المحيطة بلبنان، معربًا عن أمله في أن ينعم البلد بالاستقرار قريبًا.

من جهته أكد الرئيس سلام، أن هذا اللقاء يشكّل محطة جديدة في مسار التعاون بين لبنان ومصر، مشيدًا بـ"العلاقات اللبنانية–المصرية التي هي نتاج تاريخ طويل من التفاعل الفكري والإنساني"، ومؤكدًا أن البلدين "يلتقيان اليوم لتجديد الروح في المستقبل نحو الاستثمار في الإنسان".

وأشار سلام إلى أن المباحثات بين الجانبين تناولت ملفات حيوية شملت الطاقة والتعليم والصحة والزراعة والتكنولوجيا، وأسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي ودعم التنمية في كلا البلدين.

وأضاف سلام أن لبنان يثمّن الدور المصري في دعم الاستقرار في المنطقة، كما يشكر القاهرة على مساندتها الدائمة للبنان في المحافل العربية والدولية، مشددًا على أن هذه الزيارة "تؤكد متانة العلاقات الأخوية والرغبة المشتركة في تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين".