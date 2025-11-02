قوى الأمن: توقيف شخصين في الجناح بجرم سرقة وبيع دراجات آلية مسروقة

A + A -

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لدى شعبة المعلومات، عن قيام أحد الأشخاص بسرقة عدد كبير من الدّرّاجات الآليّة في مناطق جبل لبنان والشّمال"، موضحةً أنّ "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة التحرّيات المكثّفة، تمّ تحديد هويّته، ويُدعى: "ع. ط." (مواليد عام 2007، لبناني)".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 2025-10-15، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في الجناح، أثناء تنقّله على متن درّاجة تبيّن أنّها مسروقة من سن الفيل، فتمّ ضبطها. كما كان برفقته المدعو: "ع. ر. م." (مواليد عام 2010، سوري)".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بالتحقيق معهما، اعترف الأوّل بأنّه أقدم على سرقة الدّرّاجة الّتي أوقف على متنها من سن الفيل، إضافةً إلى قيامه بأكثر من 25 عمليّة سرقة درّاجات آليّة في مدينة طرابلس، كما اعترف بتعاطي المخدرات"، لافتةً إلى أنّ "الموقوف الثّاني اعترف بأنّه شارك في محاولة بيع الدرّاجة المسروقة".

وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودِعا مع الدّرّاجة الآليّة لدى المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص".