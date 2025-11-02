الراعي: الوطن لا يقوم بالتهميش، بل بالمشاركة بين أبنائه

A + A -

أعرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عظة الأحد من بكركي، عن تعازيه لوالدي الشاب إيليو أبو حنا، مديناً ما وصفه بـ”الاغتيال الغاشم”.

وتحدث الراعي عن الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، مشيراً إلى أن الاقتصاد منهك والمغتربين يطالبون بحقهم في المشاركة الكاملة بالانتخابات النيابية وانتخاب النواب الـ128، لأنهم “ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية”.

وأكد أن المغتربين ساهموا وما زالوا في دعم لبنان، مستنكراً “مكافأتهم” بتقليص حقوقهم الدستورية. وأضاف أن تعطيل إدراج قانون اقتراع المغتربين على جدول أعمال مجلس النواب يُعدّ “تراجعاً عن مبدأ المساواة والمواطنة”، مشدداً على أن “الوطن لا يقوم بالتهميش، بل بالمشاركة بين أبنائه المقيمين والمنتشرين”.