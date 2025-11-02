A + A -

أكد النائب سيزار أبي خليل أن "الضغط الدولي على لبنان يرتفع، ولا يمكن للحكومة أن تبقى غير فاعلة في ظل هذا الواقع"، مشدداً على أن "السلطة الحالية تمتلك زخماً ودعماً دوليين غير مسبوقين لم تحظَ بهما أي حكومة في تاريخ لبنان، وعليها تسخير هذا الدعم للحفاظ على حقوق لبنان وطمأنة جزءٍ من الشعب اللبناني عبر ضمان حمايتهم عند تسليم سلاحهم".

وشدّد في حديث الى برنامج "لقاء الاحد" عبر "صوت كل لبنان"، على أن "التيار الوطني الحر ليس ضد أي اتفاق يحقق السلام والاستقرار للبنان"، لافتاً إلى أنه "لا ازدهار بلا استقرار، وأن الحل الوحيد لإنعاش لبنان واستعادة أنفاسه هو تحقيق الاستقرار الشامل".

وفي الشأن الانتخابي، أكد أبي خليل أن التيار الوطني الحر متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشيراً إلى أن وضع التيار اليوم أفضل مما كان عليه في العام 2018، وأضاف: "مبدأ التيار ومصلحته يقومان على إجراء الانتخابات في وقتها"، معرباً عن ثقته بأن التيار قادر على استعادة المقاعد التي خسرها سابقاً نتيجة خروج بعض النواب من التكتل.