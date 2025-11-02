توصية عسكرية إسرائيلية بشأن الحزب...!

A + A -

أفادت "القناة 14" الإسرائيلية أنّ الجيش الإسرائيلي بصدد تقديم توصية إلى القيادة السياسية لاتخاذ إجراءات تهدف إلى إضعاف حزب الله، في وقتٍ تتزايد فيه التوترات على الجبهة الشمالية، وتتصاعد التهديدات الإسرائيلية الموجّهة إلى لبنان.

ويأتي هذا التطور بعد التصريحات النارية التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مساء امس، مهددًا باستهداف العاصمة بيروت في حال أقدم حزب الله على إطلاق النار باتجاه المستوطنات الشمالية.

وقال كاتس في حديثٍ عبر القناة نفسها إنّ إسرائيل "تعمل ضدّ أي تهديد"، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة تعوّل على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، بينما تواصل إسرائيل عملياتها الميدانية.

وأضاف الوزير الإسرائيلي أنّ بلاده "تهيّئ الأجواء" لمنح الجانب اللبناني فرصة التحرك في هذا الملف، "لكن من دون التوقف عن الهجمات"، لافتًا إلى أنّ الجيش الإسرائيلي نفّذ ضربات عميقة داخل لبنان وأوقع "نحو 300 عنصر من حزب الله" منذ توقيع اتفاق وقف النار.

وتأتي هذه المعطيات وسط تصعيدٍ متواصل في الجنوب، تخلّلته غارات إسرائيلية وعمليات استهداف متبادلة، في ظلّ مساعٍ أميركية متواصلة عبر المبعوث توم برّاك الذي دعا إلى "تفاهمات تضمن الأمن على جانبي الحدود" مشدّدًا على ضرورة تسريع الجهود اللبنانية لحصر السلاح.