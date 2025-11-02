living cost indicators
الحجار: الدولة تبسط سلطتها بقواها الذاتية حصرًا

2
NOVEMBER
2025
أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن "الأمن والاستقرار في لبنان هما على رأس أولويات الدولة اللبنانية"، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ بكل جدية وحزم من أجل بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصراً".

 

كلام الوزير الحجار جاء خلال لقائه الجالية اللبنانية في مملكة البحرين، في حضور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، والمدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، وسفير لبنان لدى مملكة البحرين هادي هاشم.

 

وقال الحجار: "يسرّني أن أكون بينكم في هذا اللقاء الذي يحمل الكثير من المعاني الوطنية والوجدانية. أنتم تمثّلون وجه لبنان المُشرق في الخارج، ووجودكم الفاعل خير دليل على أن الروح اللبنانية لا تعرف حدوداً".

 

وأضاف، "نحن في صلب التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، بما يشمل اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، ونعمل في وزارة الداخلية والبلديات، بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية والمغتربين، لضمان مشاركة المغتربين في هذا الاستحقاق الوطني في موعده في أيار 2026".

 

وتابع الحجار، "رغم حجم التحديات التي نواجهها، فإننا على يقين بأن لبنان قادر على النهوض من جديد. ونأمل أن تعودوا قريباً إلى وطنكم الذي يحتاج إلى كل فرد منكم، إلى طاقاتكم، وإيمانكم وثقتكم به".

