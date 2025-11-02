إسرائيل: جهود «حزب الله» لإعادة التسلح ستكون لها «تداعيات خطيرة»

A + A -

كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: صرَّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم (السبت)، بأن جهود «حزب الله» لإعادة تسليح نفسه في لبنان ستكون لها تداعيات خطيرة على أمن إسرائيل ومستقبل لبنان، وفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وقال ساعر إنه استضاف نظيره الألماني يوهان فاديفول، اليوم؛ لإجراء محادثات حول قطاع غزة ولبنان و«غيرهما من البؤر الإقليمية الساخنة».

وكتب على منصة «إكس»: «أكّدتُ أن إعادة تسليح حزب الله في لبنان ستكون لها تداعيات خطيرة على أمن إسرائيل ومستقبل لبنان... لقد ترسَّخ الإرهاب في غزة ولبنان واليمن على مدى العقود القليلة الماضية... واقتلاعه ضروري لاستقرار المنطقة وأمنها». وأضاف أنه سيواصل السعي «لتعزيز العلاقات مع ألمانيا».

وفي وقت سابق اليوم، حذَّر رئيس الكتلة البرلمانية لـ«حزب الله» محمد رعد من تحريض «بعض الأصوات في الداخل» على التفريط في السيادة اللبنانية، مؤكداً أن أي تنازل لإسرائيل أو إبداء تفهم أو قبول لما تطرحه لن يوقف ابتزازها.

وأضاف في تصريحات أن «المقاومة اللبنانية لا تزال متمسكة باتفاق وقف إطلاق النار، رغم الاعتداءات التي تشنها إسرائيل على البلاد»، محذِّراً من أن البعض يريد «إضعاف تمثيل المقاومة» في البرلمان.

وأعاد رعد التأكيد على ضرورة إلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب من المواقع التي تحتلها في جنوب البلاد.

وجرى التوصُّل إلى هدنة بين إسرائيل و«حزب الله» في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بوساطة أميركية، بعد قصف متبادل لأكثر من عام، لكن إسرائيل ما زالت تسيطر على مواقع في جنوب لبنان رغم اتفاق الهدنة، وتواصل شنَّ هجمات على شرق البلاد وجنوبها.