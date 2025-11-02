living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إسرائيل: جهود «حزب الله» لإعادة التسلح ستكون لها «تداعيات خطيرة»

2
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: صرَّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم (السبت)، بأن جهود «حزب الله» لإعادة تسليح نفسه في لبنان ستكون لها تداعيات خطيرة على أمن إسرائيل ومستقبل لبنان، وفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وقال ساعر إنه استضاف نظيره الألماني يوهان فاديفول، اليوم؛ لإجراء محادثات حول قطاع غزة ولبنان و«غيرهما من البؤر الإقليمية الساخنة».

وكتب على منصة «إكس»: «أكّدتُ أن إعادة تسليح حزب الله في لبنان ستكون لها تداعيات خطيرة على أمن إسرائيل ومستقبل لبنان... لقد ترسَّخ الإرهاب في غزة ولبنان واليمن على مدى العقود القليلة الماضية... واقتلاعه ضروري لاستقرار المنطقة وأمنها». وأضاف أنه سيواصل السعي «لتعزيز العلاقات مع ألمانيا».

وفي وقت سابق اليوم، حذَّر رئيس الكتلة البرلمانية لـ«حزب الله» محمد رعد من تحريض «بعض الأصوات في الداخل» على التفريط في السيادة اللبنانية، مؤكداً أن أي تنازل لإسرائيل أو إبداء تفهم أو قبول لما تطرحه لن يوقف ابتزازها.

وأضاف في تصريحات أن «المقاومة اللبنانية لا تزال متمسكة باتفاق وقف إطلاق النار، رغم الاعتداءات التي تشنها إسرائيل على البلاد»، محذِّراً من أن البعض يريد «إضعاف تمثيل المقاومة» في البرلمان.

وأعاد رعد التأكيد على ضرورة إلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب من المواقع التي تحتلها في جنوب البلاد.

وجرى التوصُّل إلى هدنة بين إسرائيل و«حزب الله» في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بوساطة أميركية، بعد قصف متبادل لأكثر من عام، لكن إسرائيل ما زالت تسيطر على مواقع في جنوب لبنان رغم اتفاق الهدنة، وتواصل شنَّ هجمات على شرق البلاد وجنوبها.

 

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout