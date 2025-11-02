هذا ما زعمه الجيش الاسرائيلي عن هوية المستهدفين في غارة امس...!

A + A -

كتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه على منصة "اكس":

الجيش هاجم وقضى على أربعة عناصر إرهابية من قوة الرضوان في حزب الله ومن بينهم مسؤول الدعم اللوجستي للقوة في جنوب لبنان

هاجم جيش الدفاع أمس في منطقة رمان في جنوب لبنان وقضى على مسؤول الدعم اللوجستي في قوة الرضوان التابعة لحزب الله حيث كان ذلك العنصر الإرهابي يروج لعمليات نقل وسائل قتالية وكان يهم بمحاولات لاعادة اعمار بنى تحتية إرهابية لحزب الله في جنوب لبنان.

كما تم في الغارة القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية أخرى من قوة الرضوان في حزب الله.

أنشطة الارهابيين شكلت تهديدًا على دولة إسرائيل ومواطنيها وخرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل.