living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأنباء الكويتية: بري يبدي استعداده لخوض الانتخابات شخصيا في كل لبنان... ماذا عن عودة ميقاتي الى السرايا؟

2
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: نقل وزير سابق عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، استعداده لخوض الانتخابات النيابية شخصيا في كل لبنان، بعقد تحالفات مع مختلف الشرائح، تحت سقف الولاء للوطن وبعيدا من الأجندات غير اللبنانية.

 

ونقل الوزير، الذي ترك بصمة في وزارته رغم عقدين على ابتعاده عن الحكومة، عن رئيس المجلس قوله إنه متفاهم بالسياسة بالكامل مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون.

 

وذكر أن بري يتبع المعادلة الآتية في الملف الانتخابي النيابي: الانتخابات في موعدها من دون تعديل ووفقا للقانون النافذ.

 

وفي حال أي تعديل تتأجل الانتخابات. وذكر الوزير السابق أن الرئيس بري يدرك جيدا أن الأميركيين وأطرافا خارجيين والرئيس عون يريدون الانتخابات في موعدها المحدد في مايو 2026.

 

وأضاف الوزير: «الرئيس بري لا يضيع البوصلة، ويحصر المواجهة فقط مع العدو الإسرائيلي وليس مع أي مكون داخلي أيا يكن الاختلاف».

 

وقال إن رئيس المجلس يرى أن موضوع السلاح يحل بالسياسة وبتقديم ضمانات وليس تنفيذ أجندات.

 

ونقل عن «الثنائي» موقفه الآتي من ملف السلاح: «عدم إفقاد لبنان قوته لجهة الردع، وتقبل طرح تسليم السلاح وليس تلفه، ليكون السلاح في أيدي الجيش اللبناني».

 

وتوقع أن تحدد نتائج الانتخابات النيابية في العاصمة بيروت وطرابلس هوية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، مشيرا إلى أن عودة الرئيس نجيب ميقاتي إلى السرايا «مرهونة بتشكيله كتلة نيابية ولو صغيرة».

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout