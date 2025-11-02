الأنباء الكويتية: بري يبدي استعداده لخوض الانتخابات شخصيا في كل لبنان... ماذا عن عودة ميقاتي الى السرايا؟

A + A -

الأنباء الكويتية: نقل وزير سابق عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، استعداده لخوض الانتخابات النيابية شخصيا في كل لبنان، بعقد تحالفات مع مختلف الشرائح، تحت سقف الولاء للوطن وبعيدا من الأجندات غير اللبنانية.

ونقل الوزير، الذي ترك بصمة في وزارته رغم عقدين على ابتعاده عن الحكومة، عن رئيس المجلس قوله إنه متفاهم بالسياسة بالكامل مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون.

وذكر أن بري يتبع المعادلة الآتية في الملف الانتخابي النيابي: الانتخابات في موعدها من دون تعديل ووفقا للقانون النافذ.

وفي حال أي تعديل تتأجل الانتخابات. وذكر الوزير السابق أن الرئيس بري يدرك جيدا أن الأميركيين وأطرافا خارجيين والرئيس عون يريدون الانتخابات في موعدها المحدد في مايو 2026.

وأضاف الوزير: «الرئيس بري لا يضيع البوصلة، ويحصر المواجهة فقط مع العدو الإسرائيلي وليس مع أي مكون داخلي أيا يكن الاختلاف».

وقال إن رئيس المجلس يرى أن موضوع السلاح يحل بالسياسة وبتقديم ضمانات وليس تنفيذ أجندات.

ونقل عن «الثنائي» موقفه الآتي من ملف السلاح: «عدم إفقاد لبنان قوته لجهة الردع، وتقبل طرح تسليم السلاح وليس تلفه، ليكون السلاح في أيدي الجيش اللبناني».

وتوقع أن تحدد نتائج الانتخابات النيابية في العاصمة بيروت وطرابلس هوية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، مشيرا إلى أن عودة الرئيس نجيب ميقاتي إلى السرايا «مرهونة بتشكيله كتلة نيابية ولو صغيرة».