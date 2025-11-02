النهار: القاهرة تتحرّك في لحظة توتر متصاعدة على الجبهة اللبنانية - "الإسرائيلية"

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت النهار:

في جديد المعلومات والمعطيات المتعلقة بالتحركات الديبلوماسية اعلنت "هيئة البث الإسرائيلية" أنّ "القاهرة تتحرّك دبلوماسياً في لحظة توتر متصاعدة على الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية، بهدف طرح مقاربة جديدة تمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة"، موضحة ان" خطة القاهرة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس في لبنان، مقابل التزام حزب الله بتجميد نشاطاته العسكرية جنوب نهر الليطاني"،



وتزامن الكلام عن مبادرة مصرية حيال لبنان مع وصول رئيس الحكومة نواف سلام إلى القاهرة امس يرافقه وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء كلود الحجل، وكان في استقباله في مطار القاهرة الدولي رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على أن ينضم كل من وزراء المال والخارجية والأشغال العامة والنقل إلى الوفد بعد وصولهم مساء أمس إلى القاهرة .

وشارك الرئيس سلام مساء في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، كما سيرأس الوفد اللبناني في اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا اللبنانية – المصرية المشتركة التي تُعقد اليوم الأحد، والتي من المقرر أن يتم خلالها توقيع أكثر من خمس عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم منبثقة عن عمل اللجنة، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.