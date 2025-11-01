مجهولون أضرموا النار بمكبّ نفايات عشوائي في حاروف والاهالي ناشدوا المعنيين التدخل

A + A -

اندلع حريق مساء اليوم في مكبّ نفايات عشوائي يقع في حي سكران في بلدة حاروف، بعدما أقدم مجهولون على إضرام النار فيه، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان الكثيف وانبعاث روائح كريهة غطّت أجواء الحي والمناطق المحاذية له في بلدات عبا، الدوير ، وجبشيت.

وناشد الاهالي في البلدات المحاذية للمكب الجهات البلدية والقضائية المختصة وضع حد لهذه الظاهرة بحرق النفايات كل ليلة تقريبا ، اذ أنّ "الروائح كانت خانقة وتسببت بمشاكل تنفسية للأطفال وكبار السن"، مطالبين البلدية والأجهزة المعنية بـ"إيجاد حلول جذرية لمشكلة النفايات ومحاسبة من يتسبب بهذه الأفعال التي تضر بالبيئة والصحة العامة".

كما أشاروا الى خطورة هذه الممارسات العشوائية التي تؤدي إلى انبعاث مواد سامة ، تلوّث البيئة وتؤثر سلباً على الصحة العامة، وترفع معدلات الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي.