حمدان: تجميع عناصر القوة الشاملة في مواجهة العدوان الاسرائيلي بالدعوة الى اجتماع مجلس الدفاع الاعلى انعقاداً دائماً

A + A -

توجه العميد المتقاعد مصطفى حمدان بالتحية والاحترام والتقدير الى فخامة الرئيس العماد جوزيف عون، المغوار ابن الجنوب الذي يتمتع بمسؤولية وطنية ومناقبية عسكرية عالية، وإلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل هو أيضاً ابن الجنوب والمغوار والذي بدأ مسيرته العسكرية بمسؤولية وطنية كبيرة، والذي يتحملها اليوم، ونرفض كل من يحاول التطاول عليهما.

ثمن حمدان ما صدر عن اجتماع فخامة الرئيس العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، من التأكيد على دور الجيش اللبناني في مواجهة العدوان الاسرائيلي على لبنان، والذي يواجهه أبناء جيشنا بدمهه ولحمهه الحي، وهذا دور الجيش الأساسي والتاريخ يشهد ودماء الشهداء خير دليل على ذلك، وهم من كل الوطن عابرون للطوائف والمذاهب، من أجل حماية وطننا لبنان.

استناداً إلى ما يتعرض له الوطن اللبناني من إجرام العدو الاسرائيلي عليه وعلى كافة جغرافية بلدنا، يجب تجميع عناصر القوة لكل لبنان، والدعوة إلى اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، انعقاداً دائماً، من أجل تحديد وسائل المواجهة ضد العدو الاسرائيلي، وأولى القرارات الكبيرة الذي يجب أن تتخذ تسليح جيشنا بمنظومات أسلحة حديثة، تردع اعتداءات العدو الاسرائيلي، وتخصيص دعم مادي محدد، لكافة عناصر جيشنا اللبناني، لتأمين معشيته مومعيشة عائلاتهم الإنسانية، لرفع معنوياتهم.