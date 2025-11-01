La comisión política del "Movimiento patriótico Libre": lo que está sucediendo en el Parlamento y el Consejo de Ministros con respecto al voto de los expatriados aumenta nuestra preocupación.

A + A -

La comisión política del Movimiento Patriótico Libre ha mantenido su reunión periódica, presidida por el diputado Gebran Bassil, debatió su agenda y emitió el siguiente comunicado:

1- Frente a la situación de presión y las preocupaciones que sienten los libaneses, el Gobierno sigue con su política de "La situación sigue igual", sin dejar claro qué está haciendo con respecto al tema de la exclusividad de las armas. Al contrario, escuchamos palabras tranquilizadoras de los responsables de tratar adecuadamente este tema, mientras que, por otro lado, escuchamos amenazas israelíes y advertencias internacionales de que se avecina una nueva guerra contra el Líbano si no se aborda este tema.

2. El "Movimiento" condena el asesinato del joven ciudadano Elio Abu Hanna a manos de hombres armados en un puesto de control del campo de refugiados de Chatila, lo que confirma que las armas siguen estando presentes en los campos palestinos, contrariamente a lo que se afirma.

Este crimen ha puesto al descubierto la mentira de la "entrega de armas" y es deber de las autoridades libanesas llevar ante la justicia a los responsables del crimen y tomar medidas decisivas para desarmar los campos, en aras del respeto y la aplicación del principio de la soberanía del Estado libanés sobre su territorio.

3 - Lo que está sucediendo en el Parlamento y en el Consejo de Ministros con respecto al tema del voto de los libaneses en el extranjero aumenta nuestras preocupaciones sobre la existencia de intenciones, que se hacen más evidentes cada día, de suprimir todos los derechos electorales de los expatriados, y no se limita únicamente a la supresión de sus escaños parlamentarios y de su derecho a la representación directa y a presentarse como candidatos, sino que también afecta a su derecho a votar desde el extranjero.

Y todo lo que se dice sobre un acuerdo en este ámbito y el llamamiento a que acudan masivamente a votar en el Líbano no es más que un intento de devolverlos a la situación anterior a 2018 y a la aprobación de la ley que les permitía votar desde el extranjero, mientras que todo el mundo sigue ignorando la propuesta presentada por el líder del partido para permitirles elegir libremente a quién votar desde el extranjero , ya sea a un diputado de la circunscripción en la que residen o a un diputado de su circunscripción de origen, lo que constituiría una solución que debería satisfacer a todos si realmente les interesara obtener y proteger los derechos de los libaneses residentes en el extranjero.