ارتفاع في الحرارة.. كيف سيكون طقس الـ weekend؟

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحالة العامة: طقس خريفي مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بحدود ال 6 درجات ونسبة رطوبة منخفضة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين 17 و25، في طرابلس بين 14 و23 درجة وفي زحلة بين 8 و20درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: صاف إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.

الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية فجرا.

-الحرارة على الساحل من 18 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 30 درجة، في الداخل من 11 إلى 31 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، ناشطة جنوب البلاد، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

- الانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و55 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج.

- حرارة سطح الماء: 26°م.

- الضغط الجوي: 1020 HPA. أي ما يعادل: 765 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05:57 ساعة غروب الشمس: 16,46