خطة مصرية لتثبيت التهدئة بين لبنان وإسرائيل.. ما تفاصيلها؟

A + A -

أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية (كان)، اليوم السبت، بأنّ القاهرة بدأت تحرّكاً دبلوماسياً مكثّفاً في لحظة توتر متصاعدة على الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية، بهدف "طرح مقاربة جديدة تمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة"، و"تقوم على توازن بين الأمن والسياسة والإقليم".

ونقلت الهيئة عن مصادر دبلوماسية عربية أنّ الخطة المصرية تهدف إلى "تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط الخمس التي ما زالت تسيطر عليها، مقابل التزام حزب الله بتجميد نشاطاته العسكرية جنوب نهر الليطاني".

وتتضمّن "إنشاء آلية تفاوض برعاية عربية تركية تتولّى متابعة تنفيذ الاتفاق وتمنع أيّ خرق له"، بما يضمن إشرافاً ميدانياً عربياً إسلامياً جزئياً بديلاً عن الدور الأممي التقليدي.

كما أوضحت "كان" أنّ الخطّة المصرية تحمل "بُعداً إقليمياً يقوم على ضرورة التنسيق بين طهران والرياض لتحييد لبنان عن التجاذبات الإقليمية"، مع الحفاظ على سلاح حزب الله ضمن ما تصفه القاهرة بـ"الخمول الاستراتيجي"، أي من دون استخدامه أو تطويره.

ومن المتوقّع أن تواجه المبادرة تحدّياتٍ سياسية، من أبرزها التحفّظ اللبناني على إشراف قوّة عربية - تركية على الجنوب، وغياب موقف إسرائيلي رسمي حتى الآن، وفق "كان".

وأضافت هيئة البثّ الإسرائيلية أنّ الولايات المتحدة أبدت حذراً في التعامل مع المبادرة المصرية، لكنّها أكّدت في المقابل "دعم أيّ جهد يحافظ على الاستقرار ضمن الأطر الدولية".

وتعتبر الخطّة المصرية محاولةً لإعادة تموضع الدور العربي في الملف اللبناني، عبر معادلة "الأمن مقابل الهدوء"، كخطوة نحو مسار تفاوضي قد يحدّ من التصعيد ويعيد للبنان مكانته كـ"دولة حوار لا كساحة صراع"، بحسب "كان".