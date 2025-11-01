الجيش اللبناني يفجّر مخابئ أسلحة "الحزب".. "هآرتس" تكشف!

A + A -

نشرت صحيفة "هآرتس"، مقالاً، قالت فيه "في محاولة للالتزام ببنود وقف إطلاق النار مع إسرائيل، يعمل الجيش اللبناني بكثافة على تفجير مخابئ الأسلحة، لا سيما في جنوب لبنان، بعد نفاد المتفجرات، بدأ الجنود بإغلاق المخابئ المكشوفة، أما في مناطق أخرى من البلاد، فيتوخى الجيش الحذر وينتظر قراراً واضحاً بشأن نزع سلاح حزب الله.

وأفادت الصحيفة أيضاً، أنه "في محاولة لتسريع عملية نزع سلاح حزب الله، فجر الجيش اللبناني بالفعل عدداً كبيراً من مخابئ أسلحة الحزب لدرجة نفاد المتفجرات، وفقًا لمصدرين لرويترز".

ووفقاً للمصدرين، بحسب - هآرتس، "يُسرّع الجيش جهوده لتحقيق الهدف المحدد بنهاية العام، وفقاً لبنود وقف إطلاق النار المتفق عليه مع ا".