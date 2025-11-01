living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اجتماع متشنج لـ"لجنة الميكانيزم"!

1
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

فهم من اجواء لقاءات الموفدين في بيروت، انها حملت رسالة واضحة وان لم تكن باللغة التهديدية بل التحذيرية مفادها: "جدوا الطريقة الفضلى لنزع سلاح حزب الله الان من دون اي تأخير والا تصعيد محتمل".

بهذه الجملة، يمكن اختصار مضمون ما اتى به الموفدون ولو ان الدور المصري يختلف هنا عن الاميركي من حيث ابداء رشاد استعداد بلاده التي كان لها الدور الاساس بالتوصل إلى اتفاق في غزة وقمة شرم الشيخ للسلام، للدخول على خط الوساطة بين لبنان واسرائيل ان رغبت بيروت بذلك تسهيلا لمهمة التفاوض المطلوب لحل المسائل العالقة بين الطرفين.

وفيما نفى مصدر موثوق به ان يكون الموفد المصري الذي كان التقى نتانياهو، قد حمل معه مبادرة واضحة المعالم، كشف المصدر ان مدير المخابرات المصرية نقل للبنان ان اسرائيل مستعدة للقيام باي خطوة لتدمير سلاح حزب الله فيما لو لم يفعل لبنان ذلك، وقد وصف الوضع الراهن بالخطِر، وحث المسؤولين اللبنانيين على التقاط زمام المبادرة والتوصل إلى حل سريع باعتبار ان القاهرة تريد ان يتجنب لبنان اي انفجار جديد. ولخص المصدر فحوى الزيارة المصرية بالقول: "الموفد المصري حمل معه" نصيحة ثمينة" بوجوب التوصل إلى حل يخفف التشنج لان ردات الفعل الاسرائيلية غير مضمونة ولا سيما ان نتانياهو مستشرس ومستقو".
اما اميركيا، فكشفت مصادر متابعة ان اورتاغوس كانت واضحة امام السمؤوولين داعية اياهم للذهاب الى تفاوض مع اسرائيل مهما كان شكله فاما التفاوض المباشر او غير المباشر عبر لجنة الميكانيزم، لكن مع تطعيمها بمدنيين او مسؤولين رفيعي المستوى. وقد حذرت اورتاغوس من ان التباطؤ بنزع السلاح قد يعيد البلاد الى مواجهة احتمالات تصعيد خطِر وحرب شاملة.
وفي بعض تفاصيل اللقاءات، لفتت اوساط متابعة للاجتماعات التي عقدتها اورتاغوس مع المسؤولين الى ان الموفدة الاميركية تحدثت بـ 3 مسائل اساسية، بحيث عبرت اولا عن قلقها من استمرار الوضع على ما هو عليه في الجنوب داعية المسؤولين لمعالجة سريعة "لان صبر اسرائيل بدأ ينفد".
والاخطر هو المسالة الثانية التي تحدثت عنها اورتاغوس امام المعنيين، اذ ابلغتهم بصريح العبارة بان "اسرائيل لن تنسحب من الجنوب ولن توقف عملياتها وكلما اشتبهت بهدف فهي ستعمد الى ضربه".
وبحسب رواية الاوساط، فاورتاغوس تحدثت في الاطار نفسه في مختلف المقرات، اذ قالت على مسمع المعنيين ان اسرائيل تعتبر ان الجيش لا يقوم بمهامه كاملا وهي تشكك في مسألة الكشف على الاماكن التي يقال ان فيها ذخائر وان الامور وصلت باسرائيل حد طلب تفتيش المنازل والمساجد والمراكز الصحية معتبرة انها قد تكون مراكز لحزب الله. وتشير الاوساط الى ان اورتاغوس شرحت للمسؤولين ان اسرائيل تعتبر ان الدراجات التي تتنقل هي دراجات مسلحين لا من ابناء المدن الجنوبية او الحدودية. وابلغت الموفدة الاميركية المعنيين ايضا بان الولايات المتحدة غير قادرة على اقناع اسرائيل بان هناك خطوات جدية تؤخذ لنزع السلاح. وبالتالي فالمطلوب هو تشدد اكثر وعمل جدي اكبر من قبل الجيش اللبناني على حد تعبير اورتاغوس.
وفي هذا الاطار، كشفت معلومات الديار ان الاجتماع الاخير للجنة الميكانيزم الذي شاركت فيه اورتاغوس بعد لقاءاتها مع المسؤولين لم يكن جيدا، وتحدثت مصادر مطلعة عن أن الجانب الاسرائيلي كان متشنجا واعتبر ان الجيش اللبناني لا يقوم بمهامه جديا، اذ يكتفي بالكشف فقط، علما ان الجانب اللبناني قدم عرضا واقعيا لما يقوم به الجيش في الجنوب وللصعوبات التي لا تزال تحول دون تنفيذ مهمته كاملة.
وفيما لفتت المصادر الى ان الجانب الاميركي كان ألين هذه المرة داخل لجنة الميكانيزم، تفاجأت بالتشدد الذي عبر عنه الجانب الفرنسي والذي كان اقرب للجانب الاسرائيلي منه للبنان بطروحاته، فاعتبر ان التشدد اكثر والتفتيش الادق مطلوبان.
وعليه، اكدت المصادر ان لا مفاعيل لاجتماع لجنة الميكانيزم الاخير، واكبر دليل هو ما حصل الخميس في بليدا التي تعتبر بلدة محررة.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout