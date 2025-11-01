أسرار الصحف ليوم السبت 1 تشرين الثاني 2025

A + A -

الجمهورية

مسألة حسّاسة ستعود إلى الواجهة الأسبوع المقبل بعدما طرأ واقع جديد يدفع إلى إيجاد صيغة للتعامل مع التحقيق في هذا الواقع.

يُروّج بعض المرشحين شائعات عن خلط أوراق في التحالفات الانتخابية المقبلة خلافاً للحقائق.

تخالف وزارة خدماتية قراراً اتخذته سابقاً بدل أن تسعى إلى تنفيذه وملاحقة الجهات غير الملتزمة به، خصوصاً أنّها معنية بنسبة كبيرة به.

اللواء

قيل في بعض المجالس أن دبلوماسياً أميركياً يرغب في مهام معلنة في لبنان، طمعاً بالاستثمارات وليس لأهداف دبلوماسية أو سياسية تتعلق بخدمة بلاده.

ترفض جهات نافذة في «الميكانيزم» النقاط السوداء التي تثيرها مصادر إسرائيلية للحدّ من صورة الجيش اللبناني وأدائه.

بدأ رئيس تيار حزبي الاقتراب من لعبة الـ «الصولد» في معاركه الانتخابية من الأشرفية إلى المتن وربما بعبدا.