البروفسور غسان حميمص: أخبار كاذبة واتّهامات باطلة ومغرضة!

أصدر طبيب الأعصاب البروفسور غسان حميمص بيانا رد فيه على "ما جرى ويجري تداوله من أخبار كاذبة واتّهامات باطلة ومغرضة عبر بعض الوسائل والمنصّات". وقال إن ما أشيع عن شطبه من نقابة الأطبّاء أو منعه من ممارسة مهنة الطبّ، "هو محض افتراء، وكلام عارٍ تماماً من الصحّة ولا يمتّ إلى الحقيقة والواقع بأيّ صلة".

وأضاف أنّ "نشرَ أخبار كاذبة أو مضلِّلة من هذا النّوع" من شأنه المساس بسمعته الشخصيّة والمهنيّة والإضرار بمكانته الأكاديميّة والطبيّة، كما يسيء إلى رسالة الطبّ وإلى الجسم الطبّي.

وأهاب حميمص "بوسائل الإعلام والمنصّات توخّي الدقّة قبل نشر مزاعم كاذبة، وحذف كلّ منشور يتناوله، بأيّ شكلٍ من الأشكال، تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات القانونيّة المتاحة، جزائيّاً ومدنيّاً، كافّة، في مواجهة كلّ من يثبُت تورّطه في اختلاق أو تعميمم أو نشر هذه المزاعم الكاذبة، وذلك بجرائم الذمّ والقدح والتّحقير والتّشهير وسائر الجرائم ذات الصّلة، صوناً لسمعته وكرامته وحقوقه".