living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - "لبنان القوي" يلاحق ملفات "أوبتيموم" وكفالة سلامة... أبي خليل لموقعنا: من حق اللبنانيين أن يعرفوا الحقيقة

31
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توجه النائبان سيزار أبي خليل وشربل مارون باسم تكتل "لبنان القوي" بثلاثة أسئلة للحكومة، تناولت ملف "أوبتيموم" وكفالة رياض سلامة ومبلغ ال16 مليار دولار ونصف الذي ظهر في موازنة 2023 كدين لمصرف لبنان على الدولة.

وفي هذا الإطار قال أبي خليل ل tayyar.org إن هذه الحكومة "باعتنا شعارات الإصلاح والإنقاذ منذ 9 أشهر" ولا تملك خططاً لذلك ولا تهتم إلا بالتعيينات"، وبالتالي "من حقنا أن نطرح أسئلة حول ملفات مالية وقضائية.
وأوضح أبي خليل أن على الدولة أن توضح موقفها من ظهور مبلغ ال16 مليار دولار ونصف خاصة "بعدما سمعنا من وزارة المالية أن هذا غير صحيح"، ومن هنا "على اللبنانيين أن يعرفوا حقيقة هذا المبلغ وما إذا كان متعلقاً بهندسات مالية"، ذلك أنَّ "أقل الإيمان أن يكون لدى حكومة ترفع شعار الإصلاح جواباً على ذلك".
ولفت أبي خليل إلى أنَّ ملف "أوبتيموم" فيه 45 عملية ومبلغ 8 مليار دولار، وبالتالي لا بد من متابعة هذه القضية ومصيرها في ظل التجميد الحاصل". وأكد أن كفالة ال14 مليون دولار للإفراج عن رياض سلامة هي دافع بديهي لطرح سؤال من تكتل "لبنان القوي"، خاصة وأن الإفراج حصل قبل أن ينهي القضاء التحقيق في مصدر الأموال، كما هنا ضرورة بحسب أبي خليل للتساؤل حول كيفية قبول هذه الكفالة".
وسأل أبي خليل: "كيف يمكن لوزارة العدل والقضاء والهيئات الرقابية التعامل مع هذه المخالفة من دون تقديم أجوبة؟!

ورأى أنه "من البديهي وأقل الإيمان لهذه الحكومة أن تجيب على الأسئلة التي طرحها التكتل خاصة وأن هذه القضايا موضع التساؤل هي تحت مجهر اللبنانيين". وشدد على أن طرح هذه الأسئلة هو "حقنا النظامي بموجب المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وحقنا الدستوري كنواب لبنانيين نراقب الموازنة، والأهم أنه من حق الشعب اللبناني أن يعرف مصير هذه الملفات التي يريدون طمسها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout