قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. هذا ما تمّ ضبطه!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي على جميع الأراضي اللبنانية لمكافحة الجرائم على اختلافها، رصدت إحدى دوريات مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية أحد أفراد عصابة تنشط بترويج وتجارة المخدّرات، وتجارة الأسلحة، وتبييض الأموال، وهو المدعو خ. ع. (مواليد عام 2007، سوري) المعروف بـ خالد شاتيلا الذي استأجر شقّة سكنيّة في عرمون، ويستخدمها كمستودع للأسلحة والمخدّرات، والأموال بتاريخ 21-10-2025، ونتيجة عمليّات الرصد والمراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في بلدة عرمون، على متن سيّارة نوع “تويوتا”، برفقة المدعو أ. ن. (مواليد عام 1984، لبناني)

بتفتيش شقّة (خ. ع.)، تم توقيف زوجته المدعوّة د. ك. (عمرها حوالى 19 عامًا، فلسطينيّة) حسب أقوالها بتفتيشهما والسيّارة، والشقّة السكنيّة، تم العثور على

حوالى /854،66/غ من مادة الكوكايين

حوالى /1،08/ كلغ من مادة الماريجوانا

حوالى /21،37/غ من مادة حشيشة الكيف

/26،700/ حبّة مخدّرة من نوعي Tramadol، وEskanerve

/13/ أنبوبًا تحتوي الـ Ketamine

مبلغ حوالي 25 ألف دولار أميركيّ مليار، وثمانمئة مليون ليرة لبنانيّة

مسدّسين حربيَّيْن، وبندقيّة نوع AKS، ومماشط، وذخائر

ميزان حسّاس، وآلة لعدّ الأموال، وكميّة من العبوات البلاستيكيّة التي تستعمل في فرز وتوضيب المخدّرات، وهواتف خلويّة.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا القطعة المعنيّة لاستكمال التحقيق، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.