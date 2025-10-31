سلام استقبل وزير خارجية ألمانيا.. وهذا ما تم تأكيده

A + A -

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول والوفد المرافق. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع في الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات "اليونيفيل".

وأكّد الوزير فاديفول" استعداد ألمانيا للوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش اللبناني خلال المؤتمر الدولي المرتقب"، مشددًا على" أهمية مواصلة الحكومة اللبنانية تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما له من دورٍ أساسي في تعزيز الثقة الدولية بلبنان ودعم مسار التعافي الاقتصادي".

من جهته، أكّد الرئيس سلام أنّ "الحكومة أنجزت رزمة من الإصلاحات، خصوصًا في الملفين المالي والإداري، وهي ماضية في هذا المسار، وتعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية في أقرب وقت".

كما أشار الرئيس سلام إلى أن "المرحلة الجديدة بعد اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ تشكل فرصة حقيقية، لكن أي استقرار لن يكون ممكنًا ما لم تبدأ عملية سلام حقيقي وعادل تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة".

وأكد الرئيس سلام "تمسك لبنان بمبادرة السلام العربية التي أقرت في بيروت، والقائمة على حل الدولتين".