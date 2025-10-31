تهديد إسرائيلي جديد للبنان.. ورسالة إلى "الحزب"!

A + A -

حذَّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، من "نفاد صبر إسرائيل إزاء ممارسات حزب الله في لبنان".

ونقلت صحيفة "معاريف" عن زامير قوله: "لن نتسامح مع أي انتهاك يعرض أمن إسرائيل للخطر، في أي ساحة".





وأضاف: "نعمل في جميع الساحات حتى الآن، بجاهزية عالية، وفي بعض الساحات سنعمل مرة أخرى بقوة أكبر مما عرفناه خلال العامين الماضيين".