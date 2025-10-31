بشرى من "الضمان"..

صدر عن مكتب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي البيان التالي:

رغم ما يمرّ به

من أزمات اقتصاديّة خانقة وتحدّيات معيشيّة متراكمة، ورغم انعكاسات الظروف السياسيّة والأمنيّة، تواصل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عملها بثبات وإصرار، ويواصل المدير العام للصندوق محمد كركي العمل على تلبية حاجات المضمونين وأصحاب العمل على حدّ سواء.