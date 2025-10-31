living cost indicators
رجّي استقبل نظيره الألماني: حصر السلاح بيد الدولة مدخل للإعمار.. فاديفول: عدم نجاح لبنان في حصر السلاح سيرسل إشارة سلبية!

31
OCTOBER
2025
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وزير خارجية المانيا يوهان فاديفول وعقد معه لقاء ثنائيا تبعه جلسة مباحثات موسّعة ،بحضور السفير الألماني كورت جورج شتوكل-شتيلفريد وأعضاء الوفدين. تناول اللقاء أبرز الملفات في لبنان والمنطقة، إضافة الى العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين. كما وضع السيد فاديفول الوزير رجّي في أجواء زيارته الى سوريا.

وأكد وزير خارجية المانيا أن" زيارته بيروت هدفها الاطلاع عن كثب على ما يمكن لألمانيا القيام به للمساعدة على تحقيق الاستقرار في لبنان باعتباره مفتاحا للاستقرار في المنطقة". وشدد على أن" استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية غير مقبول"، مؤكدا "ضرورة احترام اسرائيل سيادة لبنان والتزامها وحزب الله بترتيبات وقف الاعمال العدائية".

وأشاد الوزير فاديفول "بقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيدها"، وأبدى" دعم بلاده للاجراءات التي تقوم بها لبسط سيطرتها في الجنوب وعلى الأراضي اللبنانية كافة"، معتبرا أن" عدم نجاح لبنان في حصر السلاح سيرسل إشارة سلبية عن عدم قدرة الدولة اللبنانية على السيطرة على قرارها".

من جهته، طلب الوزير رجّي من المانيا "المساعدة في الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها والالتزام بتعهداتها بموجب إعلان وقف الإعمال العدائية"، معتبرا أن"الحل الديبلوماسي وليس العسكري هو وحده الكفيل بتحقيق الاستقرار وتثبيت الهدوء في الجنوب". كما أكد أن" الحكومة اللبنانية ماضية بتنفيذ قرار حصر السلاح بيدها بخطوات تدريجية ،وأن الجيش اللبناني يواصل مهمته على أكمل وجه". وشدد الوزير رجّي على أن" حصر السلاح بيد الدولة هو المدخل الأساس لإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي والإزدهار".

وتطرق اللقاء الى ملف النزوح السوري بحيث أكد فاديفول "دعم المانيا موقف لبنان بضرورة عودة النازحين الى بلدهم"، فيما شدد الوزير رجّي على أن" مساندة موقف لبنان يجب أن تترافق مع تشجيعهم على العودة وتأمين المساعدات المالية لهم في الداخل السوري".

وتم البحث أيضا مع الوفد الألماني في مسألة ملء الفراغ بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل والأفكار المتداولة في هذا الشأن.

وطلب الوزير رجي أخيرا "تعزيز التعاون الثقافي والتربوي بين لبنان وألمانيا"، وتمنى على الجانب الألماني "زيادة عدد المنح الدراسية للطلاب اللبنانيين".

