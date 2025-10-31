طقس خريفي مستقر.. والحرارة فوق معدلاتها!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل فوق الجبال وفي الداخل، وتبقى الرياح ناشطة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورطوبة منخفضة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 ، في زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

صاف مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة.

السبت:

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل فوق الجبال وفي الداخل، وتبقى الرياح ناشطة.

الأحد:

غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل في الداخل وفوف الجبال، وتبقى الرطوبة منخفضة مع رياح ناشطة أحيانا.

الإثنين:

قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، ودون تعديل في الداخل.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 28 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25، في الداخل من 10 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و60%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,57

-ساعة غروب الشمس: 16,46