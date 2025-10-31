living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - ماذا قالت مصادر أميركية عن العروض لبيروت وعن "نموذج غزة"؟

31
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يشهد لبنان مرحلة مفصلية تتسم بضغط دولي غير مسبوق، يضعه أمام خيارين لا ثالث لهما: القبول بشروط تسوية تُنهي حالة الحرب مع إسرائيل وفق رؤية خارجية، أو مواجهة تصعيد عسكري واسع النطاق.
وبحسب مصادر أميركية، فإن العروض التي وصلت إلى بيروت تقوم على ما يُعرف بـ"نموذج غزة"، الذي يتضمن نزع سلاح حزب الله وتحويل الجنوب إلى منطقة منزوعة السلاح تحت إدارة دولية ذات طابع اقتصادي. وبينما يرى البعض أن هذا النموذج سيعيد رسم التوازنات الداخلية على نحو جديد، ترفض القوى الرسمية وبعض المكونات السياسية هذا الطرح رفضاً قاطعاً، مؤكدة أن الدفاع عن السيادة هو من مسؤولية الجيش وحده، وأن أي مشروع يتجاوز مؤسسات الدولة يعدّ مساساً مباشراً بالسيادة اللبنانية وبالتوازن الداخلي.
وفي ظل هذا التخبط، تستعد إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية ضد لبنان، وسط تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة التي تدير غرفة عمليات إقليمية لمتابعة الأوضاع في كل من غزة ولبنان، وسط قلق من احتمال أن تقدم إسرائيل على استهداف البنى التحتية ومؤسسات الدولة تحت ذريعة محاصرة حزب الله.
وتشير المصادر إلى طرح يقوم على إنهاء مهمة قوات "اليونيفيل" واستبدالها بقوة متعددة الجنسيات، تمهيداً لإنشاء مناطق اقتصادية مشتركة على الحدود مع لبنان وسوريا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout