استهدفت بشكلٍ خاصّ المُسنّين.. هذا ما قامت به إحدى السيدات!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام إحدى السيدات بتنفيذ عمليات سرقة بطريقة احتيالية استهدفت عددًا من المواطنين، لا سيّما من كبار السن، ضمن مدينة بيروت.

على الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلة وتوقيفها. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات الدقيقة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويتها، وتدعى.

م. ن. (مواليد عام 1978، لبنانية)

بتاريخ 11-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفها في محلة كورنيش النهر.

بالتحقيق معها، اعترفت بما نُسب إليها لجهة قيامها بعدة عمليات سرقة بطريقة احتيالية، طالت عدداً من كبار السن، وذلك من خلال إيهامهم بأنها تعمل على تأمين بطاقات مساعدات من إحدى الجمعيات، وخلال انشغالهم كانت تُقدم على سرقة أموالهم ومجوهراتهم.

أُجري المقتضى القانوني بحقها، وأودِعت المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.