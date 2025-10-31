مصادر أمنية: هذا ما يثير الريبة...

A + A -

لفتت مصادر أمنية لـ"الديار" إلى أن ما يثير الريبة، أن التصعيد البري الخطِر، يمكن أن يكون عملية «جس نبض» لمستوى الجهوزية داخل الاراضي اللبنانية، كمقدمة لتوغلات اوسع، وهو ما دفع الرئيس عون الى التحذير من مغبة حصول ذلك كونه سيشعل شرارة المواجهة مع الجيش، خصوصا ان هذه التطورات تاتي بين زيارتَي المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس ورسائلها التفاوضية والمسؤولين المصريين السياسيين والامنيين لبيروت، وعلى اعتاب وصول السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى الى لبنان وما بينهما رفض «إسرائيل» اعتبار لجنة «الميكانيزم» الطرف الصالح لاجراء مفاوضات امنية مع لبنان الذي يرفض اي مفاوضات مباشرة.