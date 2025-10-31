عناوين الصحف ليوم الجمعة 31 تشرين الأول 2025

A + A -

الأخبار: العدو يوسّع العدوان... لعبة عض الأصابع

النهار: عملية بليدا التصعيدية تواكب توسيع "الميكانيزم"؟ عون يطلب من الجيش التصدي للتوغّل الإسرائيلي

الديار: واشنطن تحذّر الجيش من تغيير «قواعد الاشتباك»!

عون يرفع «البطاقة الحمراء» و«اسرائيل» نحو تكثيف الهجمات

هل التوغل في بليدا «جس نبض» تمهيدا لعمليات برية؟

الجمهورية: واشنطن: لو نزع السلاح لتوقفت إسرائيل

إسرائيل توسع إغتيالاتها إلى المؤسسات

اللواء: نتنياهو يخطر واشنطن: استعداد لأيام من القتال ضد «حزب الله»

انتشار كثيف للجيش اللبناني في عيترون والخيام.. وتأييد لقرار عون بمواجهة التوغُّل الإسرائيلي





البناء: ترامب يتراجع أمام الصين وخطة غزة تترنح مع تهديد نتنياهو وتعقيد القوة الدولية | عون يوجه الجيش بالتصدي للتوغل الإسرائيلي… وجيش الاحتلال يلوح بالتصعيد | حردان رئيساً لـ«القومي»: لتحصين الوحدة والتمسك بالمقاومة وتحية لرئيس الجمهورية

l'orient le jour: À Blida, une opération inédite, un meurtre et la colère des habitants qui gronde

بعض عناوين الصحف العربية

الأنباء الكويتية: ضابط في «الميكانيزم» لـ «الأنباء»: إصرار إسرائيلي على نزع السلاح

لبنان ماضٍ في تفادي الحرب الموسّعة وعون يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي

الشرق الأوسط السعودية: بانتهاء فعالياتها... «مبادرة الاستثمار» تكرّس الرياض «مختبراً عالمياً» لتوجيه دفة الاقتصاد

النسخة التاسعة من المؤتمر نجحت في تجاوز التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المعقدة