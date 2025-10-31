الشرق الأوسط السعودية: تفويض للجيش اللبناني بالتصدي لإسرائيل عسكرياً

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت: نذير رضا-

فوّض لبنان جيشه الوطني بالتصدي العسكري للتوغلات الإسرائيلية داخل أراضيه، في تعديل لآلية التعامل مع الخروقات المتواصلة منذ عامين؛ إذ طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، تصدي الجيش لـ«أي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعاً عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين».

وجاء التفويض بعد توغل إسرائيلي بعمق نحو كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية فجر أمس في بلدة بليدا الحدودية، وإطلاق النار على موظف مدني في مبنى البلدية؛ ما أدى إلى مقتله.

واعتبرت «يونيفيل» العمل الإسرائيلي شمال «الخط الأزرق» انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي «1701» ولسيادة لبنان.

وبينما ثمّن «حزب الله» موقف الرئاسة، ودعا إلى «دعم الجيش بكل الإمكانات اللازمة لتعزيز ‏قدراته الدفاعية»، استهدفت غارات جوية إسرائيلية محيط بلدة العيشية بجنوب لبنان، مسقط رأس الرئيس اللبناني.