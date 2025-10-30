محارب صغير للمرض الخبيث بحاجة ماسة لمساعدتكم

A + A -

إبن بلدة درب السيم، سميح هادي ضاهر، أو كما يدعوه المحبين "سمسوم" بحاجة ماسة لمساعدتكم !!!

هو محارب صغير للمرض الخبيث، بعد التشخيص بمرض أورام الخلايا العصبية (Neuroblastomas) وإصابة الكلية التي أجريت عملية لاستئصالها.

بعد الجراحة، انتشر السرطان إلى أماكن أخرى.

أكد الأطباء أنه بحاجة إلى علاج يُسمى "قرزيبا"، وهو مُعتمد في أوروبا، وتبلغ تكلفته 250,000 دولارًا أميركيًا.

ساعدوا سمسوم ليحصل على فرصة للحياة

للتبرع، يُرجى تحويل الأموال إلى حساب والدته سلام حجازي، ال Whish Money على:

Phone Number: 96170730486