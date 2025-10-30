living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ اعتداء بليدا يعرّي خمول الحكومة... وطلبُ عون تصدي الجيش للإعتداءات عنصر دعم للموقف الرسمي

30
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

القوة الإسرائيلية تتجاوز بكثير قدرات الدول العربية، لا لبنان فحسب. هذا مفهوم. وألا يملك لبنان الكثير من أوراق المواجهة العسكرية، مفهومٌ أيضاً. فلا أحد يطلب من الدولة اللبنانية، المستحيلة أصلاً، أن تحل مكان دول عربية كبرى سبق وأن سُحبت منها مقدراتها العسكرية والتسليحية. لكن ما هو غير مفهوم، أن ينام وزير الخارجية نوم أهل الكهف إزاء الإعتداءات الوقحة اليومية على المدنيين اللبنانيين، وما هو غير مفهوم أن تصمت الحكومة فلا تبادر، وأن تغيب التحركات الدبلوماسية الفعلية، وألا تتحول الحكومة كلها خلية نحل ضغطاً على المجتمع العربي والدولي والمنظمات الإنسانية الدولية.

 

اعتداء بليدا الذي أدى إلى استشهاد مواطن أعزل اختار التزام الواجب في مبنى بلديته، عرّى خمول الحكومة وتقاعسها. فلا عذرَ بعد اليوم لعدم المباشرة في خطة واضحة للأمن الوطني على ما تحدّثت في بيانها الوزاري، ولا مبرر لإشاحة الوجه عن حوار وطني جدي، يؤدي إلى ورقة لبنانية حقيقية، تتقاطع مع المساعي الدولية والعربية للتهدئة وتجنب الأسوأ.

وإلى هذا الإعتداء واصلت إسرائيل غاراتها التي طالت اللبونة والجرمق والخردلي والمحمودية. وقد أدى الإعتداء إلى ردة فعل شعبية غاضبة من أهالي البلدة تجاه دورية لليونيفيل، ومن جهتها طلبت قيادة الجيش من "لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية.

 

بالتوازي، أتى موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالطلب من الجيش التصدي للتوغلات الإسرائيلية، ليضع إشارة دعمٍ للموقف الرسمي اللبناني، على الرغم من عدم التكافؤ المعروف في موازين القوى. وقد لقي موقف الرئيس دعماً من قوى سياسية عدة. فالتيار الوطني الحر حمّل الحكومة في بيانٍ له مسؤولية اتباع سياسة "مكانك راوح" في ملف استراتيجية الأمن الوطني وحصر السلاح بيد الجيش وتسليحه، وأكَّد دعمه للجيش اللبناني وتكريس دوره الدفاعي مثنياً على طلب رئيس الجمهورية التصدي للإعتداءات.

 

ومن جهتها ثمنت كتلة الوفاء للمقاومة موقف رئيس الجمهورية في طلبه من الجيش التصدي، وفي المواقف من السجالات حول قانون الإنتخاب، رحبت الكتلة كذلك بموقف الرئيس عون إزاء ما رآت فيه "تعطيل البعض لجلسات المجلس النيابي"، مهيبة بـ"كل المسؤولين ان ‏يتعاطوا بأعلى درجات المسؤولية والحس الوطني مع وجوب إجراء الانتخابات في موعدها.

 

على خط مواز عقدت اللجنة المشتركة من وزارتي الداخلية والخارجية اجتماعها الاول بحضور الوزيرين أحمد الحجار ويوسف رجي، وذلك لدراسة تطبيق دقائق أحكام الفصل الحادي عشر من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، المتعلق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout