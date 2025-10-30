سلسلة لقاءات دبلوماسية وتنظيمية لنائبة رئيس التيار للشؤون السياسية في لندن

A + A -

التقت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي سفيرة لبنان في لندن فرح بري على رأس وفد من هيئة التيار في المملكة المتحدة، وذلك لتهنئتها على تسلمها منصبها، وكان تشديد على التعاون لما فيه خير الجالية اللبنانية وتسهيل انتخاب المنتشرين.

إلى ذلك التقت نجم كتيلي هيئة "التيار" في المملكة المتحدة، وكان بحث في التطورات السياسية الداخلية والتحضير للانتخابات ودور الهيئة في اقتراع المنتشرين، إضافة إلى موقف "التيار" الثابت في دعم حقوق المنتشرين في الإقتراع والترشح والتمثيل النيابي لحمل همومهم وقضاياهم.