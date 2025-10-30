living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة- عصابة سرقة مسلّحة.. هذا ما حصل في الشويفات والجديدة ومدينة صور!

30
OCTOBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

   في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، ولا سيّما جرائم السرقة، وتنفيذًا للخطة التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية لتوقيف أفراد تلك العصابات، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في الوحدة المذكورة، حول معاودة إحدى تلك العصابات نشاطها الإجرامي.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّن عناصر المكتب من تحديد هوية أفراد العصابة وتوقيفهم خلال كمائن محكمة نُفّذت في مناطق: الشويفات، بلدة يونين البقاعية، حارة صيدا، ومحلة سن الفيل، وهم:

ا. ع. (مواليد عام 1987، لبناني)

ح. ج. (مواليد عام 1995، لبناني)

ح. ر. (مواليد عام 1990، لبناني)

م. ن. (مواليد عام 1990، لبناني)

بتفتيشهم، ضُبطت بحوزة:

الأول: هوية مزوّرة، دراجة آلية مسروقة، مسدّسَين حربيَّين، بندقية كلاشينكوف، بزة عسكرية، أدوات تُستخدم في عمليات السرقة، كمية من حشيشة الكيف، /7/ شرائح خطوط خلوية لبنانية وأجنبية.

الثاني: بندقية كلاشينكوف.

الرابع: مسدس حربي، وحبوب مخدّرة.

     بالتحقيق معهم، اعترفوا بإقدامهم على سرقة سيارتَين نوع “كيا وهيونداي” من محلتَي الشويفات والجديدة، وسرقة ست دراجات آلية في محلة عرمون ومدينة صور وجوارها، وتنفيذ عمليّتَي سطو مسلح على محل لتحويل الأموال ومحل لبيع أدوات التجميل في محلة الفنار، وسرقة محل لبيع التبغ والتنباك بواسطة الكسر والخلع في محلة الجديدة.

أودعوا القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

    لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورهم، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهم وتعرّفوا إليهم، الحضور إلى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية، الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر – بوليفار كميل شمعون، أو الاتصال على أحد الرقمين: 292724-01 أو 289000-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout