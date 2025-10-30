بالصورة- عصابة سرقة مسلّحة.. هذا ما حصل في الشويفات والجديدة ومدينة صور!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، ولا سيّما جرائم السرقة، وتنفيذًا للخطة التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية لتوقيف أفراد تلك العصابات، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في الوحدة المذكورة، حول معاودة إحدى تلك العصابات نشاطها الإجرامي.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّن عناصر المكتب من تحديد هوية أفراد العصابة وتوقيفهم خلال كمائن محكمة نُفّذت في مناطق: الشويفات، بلدة يونين البقاعية، حارة صيدا، ومحلة سن الفيل، وهم:

ا. ع. (مواليد عام 1987، لبناني)

ح. ج. (مواليد عام 1995، لبناني)

ح. ر. (مواليد عام 1990، لبناني)

م. ن. (مواليد عام 1990، لبناني)

بتفتيشهم، ضُبطت بحوزة:

الأول: هوية مزوّرة، دراجة آلية مسروقة، مسدّسَين حربيَّين، بندقية كلاشينكوف، بزة عسكرية، أدوات تُستخدم في عمليات السرقة، كمية من حشيشة الكيف، /7/ شرائح خطوط خلوية لبنانية وأجنبية.

الثاني: بندقية كلاشينكوف.

الرابع: مسدس حربي، وحبوب مخدّرة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بإقدامهم على سرقة سيارتَين نوع “كيا وهيونداي” من محلتَي الشويفات والجديدة، وسرقة ست دراجات آلية في محلة عرمون ومدينة صور وجوارها، وتنفيذ عمليّتَي سطو مسلح على محل لتحويل الأموال ومحل لبيع أدوات التجميل في محلة الفنار، وسرقة محل لبيع التبغ والتنباك بواسطة الكسر والخلع في محلة الجديدة.

أودعوا القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورهم، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهم وتعرّفوا إليهم، الحضور إلى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية، الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر – بوليفار كميل شمعون، أو الاتصال على أحد الرقمين: 292724-01 أو 289000-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.