بعد جريمة بليدا الوحشية.. بيان من الجيش الإسرائيلي

زعمت رئيس مكتب الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي ونائب قائد وحدة المتحدث باسم الجيش، كابتن أيلا، اليوم الخميس، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، أن "خلال ساعات الليل، وفي إطار نشاط لقوات الجيش الإسرائيلي لتدمير بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة قرية بليدا بجنوب لبنان، رصدت القوات مشتبهًا به داخل المبنى. شرعت القوة في إجراء اعتقال مشتبه به".

وأضافت ايلا، "عندما تمّ تحديد تهديد مباشر على المقاتلين، تم تنفيذ إطلاق نار لإزالة التهديد، وتمّ رصد إصابة. الحدث قيد التحقيق".

وتابعت، "استخدم المبنى في الآونة الأخيرة لنشاطات تابعة لحزب الله تحت غطاء بنية تحتية مدنية".

وادعت ايلا، أن "هذه حادثة إضافية تظهر نمط العمل الذي يعرّض سكان لبنان للخطر ويجسّد الاستغلال من قبل حزب الله للبنى التحتية المدنية لأغراض عسكرية".

وختمت: "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يواجه دولة إسرائيل".