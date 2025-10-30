ندى البستاني: معالي الوزير، فهمنا انّو بالكتلة عندكن مشكلة بالعدّ والحسابات.. فرجينا بالأول الخطة عمستوى لبنان وبعدين الله يوفقك بالشرق الأوسط!

A + A -

كتبت النائب ندى البستاني عبر اكس:

وزير الطاقة طلع معو انو ال٢٣ مليار يللي اندفعوا لدعم سعر الكهربا هنّي هدر وكانوا أمّنوا كهربا لدول الشرق الأوسط.

معالي الوزير، فهمنا انّو بالكتلة عندكن مشكلة بالعدّ والحسابات بس كنّا متأملين انو وزير تكنوقراط متلك عالقليلة يدقّق بالارقام قبل ما ينجرّ عالشعبوية.

بنصحك تاخد جدول وزارة المالية يللي عطيتو لزميلك الحاصباني ويللي بيبين إنو كهربا لبنان أخذت مساهمات من الدولة بين سنة ١٩٩٤ و٢٠٠٠، ومن ٢٠٠٠ حتى ٢٠٢١ اخدت السلف يلي عم تحكي عنن بقيمة ٢٢.٧ مليار دولار وكلّو لتغطية كلفة دعم تسعيرة الكهربا.

بعد ٩ أشهر من استلام وزارة الطاقة، ما في حجة إنو بعد ما خبروك هالشي والا في مشكلة بالعدّ. معاليك، يلي وعد الناس بتخفيض سعر الصرف وبالكهرباء ٢٤/٢٤ خلال ٦ أشهر… أكيد رح يضوّي الشرق الأوسط كله وب٦ أشهر كمان؟

فرجينا بالأول الخطة عمستوى لبنان وبعدين الله يوفقك بالشرق الأوسط!











