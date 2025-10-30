living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تهديدات إسرائيلية بنقل سيناريو غزة إلى لبنان..!

30
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت مصادر أمنية عبر صحيفة “الأنباء الإلكترونية” عن تهديدات وصلت إلى مسامع الوفد المصري المشارك في مفاوضات غزة التي أفضت إلى اتفاق شرم الشيخ، مفادها أن إسرائيل قد تنقل سيناريو غزة إلى جنوب لبنان فور الانتهاء من حلّ مشكلة استرجاع رفات الإسرائيليين الموجودين لدى “حماس”، في حال بقي “حزب الله” مصراً على التمسك بسلاحه

وبعد تبلّغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالنوايا الاسرائيلية، طلب على الفور من سفيره في لبنان علاء موسى وضع المسؤولين اللبنانيين في أجواء زيارة رئيس المخابرات المصرية الى لبنان لابلاغهم بما تخطط له اسرائيل. وتقاطعت هذه المعلومات مع عملية رصد قامت بها المخابرات المصرية التي كانت في صلب المحادثات التي أجراها أبو الغيط مع الرؤساء الثلاثة.

المصادر أشارت الى أن أورتاغوس كانت بصدد ابلاغ المسؤوليين اللبنانيين بالهواجس ذاتها، الا أنها لجأت الى أسلوب الدبلوماسية بعد اثارة هذا الموضوع من قبل الجانب المصري. وهو ما يبرر الموقف الذي أعلنه الموفد الأميركي توم برّاك بعد عدوله عن زيارة لبنان بقوله: وما هي الحجة لزيارة لبنان وليس هناك من شيء تغير؟

المصادر رأت في حديث أورتاغوس عن المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، أو من خلال اقتراحها توسيع “الميكانيزم” بشخصيات مدنية رفيعة المستوى، الحل الأنسب الذي يوافق عليه المسؤولون اللبنانيون، من دون أن يشكل ذلك احراجاً لهم، وهو ما قد يوافق عليه “حزب الله” أيضاً. وكان الرئيس بري قد ألمح الى اعتماد مفاوضات “الميكانيزم” قبل أسبوع.

وتوقعت المصادر أن يجري تطعيم لجنة “الميكانيزم” بثلاث شخصيات رفيعة المستوى يفترض أن تمثل الرؤساء الثلاثة وقد تكون من بين الوزراء في الحكومة أو من وجوه مستقلة ومعروفة بتجردها واستقلاليتها، مضيفة أن لبنان قد يشترط للموافقة على تكليف شخصيات مدنية للمشاركة في “الميكانيزم” انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس كبادرة حسن نية لجدية المفاوضات، لكن ذلك يتطلب ضغطاً أميركياً مشابهاً تماماً للضغوط التي مارسها الرئيس دونالد ترامب على رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو للقبول باتفاق شرم الشيخ.

المصادر اعتبرت أن عرض “الميكانيزم” الذي ناقشته أورتاغوس مع المسؤولين اللبنانين يعد الفرصة الأخيرة التي قد توفر على لبنان المواجهة مع اسرائيل، وهذا يتوقف على مدى قبول “حزب الله” بفكرة التخلي عن سلاحه.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout