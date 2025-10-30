تهديدات إسرائيلية بنقل سيناريو غزة إلى لبنان..!

A + A -

كشفت مصادر أمنية عبر صحيفة “الأنباء الإلكترونية” عن تهديدات وصلت إلى مسامع الوفد المصري المشارك في مفاوضات غزة التي أفضت إلى اتفاق شرم الشيخ، مفادها أن إسرائيل قد تنقل سيناريو غزة إلى جنوب لبنان فور الانتهاء من حلّ مشكلة استرجاع رفات الإسرائيليين الموجودين لدى “حماس”، في حال بقي “حزب الله” مصراً على التمسك بسلاحه

وبعد تبلّغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالنوايا الاسرائيلية، طلب على الفور من سفيره في لبنان علاء موسى وضع المسؤولين اللبنانيين في أجواء زيارة رئيس المخابرات المصرية الى لبنان لابلاغهم بما تخطط له اسرائيل. وتقاطعت هذه المعلومات مع عملية رصد قامت بها المخابرات المصرية التي كانت في صلب المحادثات التي أجراها أبو الغيط مع الرؤساء الثلاثة.

المصادر أشارت الى أن أورتاغوس كانت بصدد ابلاغ المسؤوليين اللبنانيين بالهواجس ذاتها، الا أنها لجأت الى أسلوب الدبلوماسية بعد اثارة هذا الموضوع من قبل الجانب المصري. وهو ما يبرر الموقف الذي أعلنه الموفد الأميركي توم برّاك بعد عدوله عن زيارة لبنان بقوله: وما هي الحجة لزيارة لبنان وليس هناك من شيء تغير؟

المصادر رأت في حديث أورتاغوس عن المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، أو من خلال اقتراحها توسيع “الميكانيزم” بشخصيات مدنية رفيعة المستوى، الحل الأنسب الذي يوافق عليه المسؤولون اللبنانيون، من دون أن يشكل ذلك احراجاً لهم، وهو ما قد يوافق عليه “حزب الله” أيضاً. وكان الرئيس بري قد ألمح الى اعتماد مفاوضات “الميكانيزم” قبل أسبوع.

وتوقعت المصادر أن يجري تطعيم لجنة “الميكانيزم” بثلاث شخصيات رفيعة المستوى يفترض أن تمثل الرؤساء الثلاثة وقد تكون من بين الوزراء في الحكومة أو من وجوه مستقلة ومعروفة بتجردها واستقلاليتها، مضيفة أن لبنان قد يشترط للموافقة على تكليف شخصيات مدنية للمشاركة في “الميكانيزم” انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس كبادرة حسن نية لجدية المفاوضات، لكن ذلك يتطلب ضغطاً أميركياً مشابهاً تماماً للضغوط التي مارسها الرئيس دونالد ترامب على رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو للقبول باتفاق شرم الشيخ.

المصادر اعتبرت أن عرض “الميكانيزم” الذي ناقشته أورتاغوس مع المسؤولين اللبنانين يعد الفرصة الأخيرة التي قد توفر على لبنان المواجهة مع اسرائيل، وهذا يتوقف على مدى قبول “حزب الله” بفكرة التخلي عن سلاحه.